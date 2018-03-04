هيئة الإعلام المرئي والمسموع: استغلال الأطفال لأغراض الشهرة جريمة يُعاقب عليها النظام

المناطق _ الرياض

حذَّرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع من أن استغلال الطفل في الشهرة أو التكسب المادي، يعد من صور الإساءة المادية والمعنوية والنفسية للطفل، وتعد مخالفة لنظام حماية الطفل، ويعاقب عليها النظام.

وحذرت الهيئة من مغبة استغلال الأطفال لأغراض الشهرة، مؤكدة أنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت أن الأفراد الذين يستغلون الأطفال في صناعة المحتوى المرئي والمسموع ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وشددت الهيئة على أنها تراقب المحتوى الرقمي أخلاقيا، وتصدر العقوبات للجهات الإعلامية غير الملتزمة بالأنظمة والقوانين في المحتوى المرئي والمسموع.