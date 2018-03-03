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السهلاوي ينقذ النصر ويقفز به إلى الثالث

السهلاوي ينقذ النصر ويقفز به إلى الثالث
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المناطق _ الرياض

أنقذ محمد السهلاوي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، فريقه النصر من التعادل أمام ضيفه الرائد متذيل ترتيب الدوري، وذلك بعد إحرازه هدف فريقه الرابع عند الدقيقة 90+1، والذي كفل للفريق العاصمي نقاط المباراة، لقفز به للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام مباريات الجولة الـ23 من الدوري المحلي.

وتقدم البرازيلي أيلي سابيا للرائد عند الدقيقة السادسة مستفيداً من عكسية سلطان السوادي، وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة أدرك النصر التعادل عن طريق الكنجولي جونيور كابانجا عند الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، أنابت العارضة عن متعب شراحيلي حارس مرمى الرائد في التصدي لتسديدة خالد الغامدي لتحرمه من إضافة الهدف الثاني للنصر، قبل أن يحتسب التشيكي بافال كرالوفيتش حكم المباراة ضربة جزاء للفريق العاصمي نفذها البرازيلي ليوناردو بنجاح لضيف الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 55، ليعود كابانجا مرة أخرى ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه الأصفر عند الدقيقة 58، فيما قلص البرازيلي تراباي أديسون الفارق للفريق القصيمي بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 68، ويأتي سلطان السوادي بهدف التعادل للرائد عند الدقيقة 76، وجاء البديل محمد السهلاوي بهدف الفوز عند الدقيقة 90+1.

النتيجة رفعت رصيد النصر على 34 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب المنافسة، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 17 في المركز الرابع عشر والأخير.

النصر سيواجه الشباب الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ18 “المؤجلة” ، فيما يحل الرائد ضيفاً على احد ضمن الجولة الـ24.

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