بدأ من غدا الأحد مهرجان مديرية المخدرات بأرض المعرفة يستقبل أكثر من “12” ألف طالب وطالبة

المناطق _ جدة

تبدأ الخيمة الذكية بمهرجان أرض المعرفة الذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة صباح غدا الأحد في استقبال اكثر من “12” ألف طالب وطالبة بمعدل ٦٠٠ طالب يوميا من مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والاهلية والاجنبية وتحفيظ القران بنين وبنات من جدة والمحافظات التابعة لها لتبدأ رحلة زيارة الطلاب للخيمة الذكية والتعرف على اقسام الخيمة من المتاهة التي تلامس الحياة السلبية للمدمن وحياة السليم المعافى من هذه الآفة مع مشاهدة عرض عن جهود المملكة العربية السعودية في محاربة المخدرات وزيارة المعرض المقام من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والمعارض المشاركة من الجهات الاخرى.

كما أوضح مدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على المهرجان المقدم ناصر بن يوسف الزهراني بأن هذه الزيارات تهدف إلى تثقيف أبناء وبنات الوطن من آفة المخدرات واهتمامنا بهم لهو اهتمام بجيل المستقبل الواعي وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات .