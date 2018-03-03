فرقة الوسام الشعبيه تشعل مخيم جادة مهرجان ربيع الطائف بسوق عكاظ

الطائف _ عادل الزهراني

أحيت فرقة الوسام الشعبية فن العرضة الجنوبية بمهرجان ربيع الطائف بمشاركة فرقة سعيد الخبتي للزير والشعراء المشاركين ومنهم الشاعر سلطان الثابتي والشاعر علي الغامدي والشاعر فيصل الفريني والشاعر نايف الزهراني وحيث كانت المشاركة من الشعراء بالقصائد الوطنية التي نالت إعجاب الحضور والمتابعين وبعد صلاة المغرب شاركت الفرقة على أوبريت كلنا قدوة من كلمات الشاعر فيصل الهذلي وأداء كلاً من رعد قريش وصقر ثقيف الذين أبدعو وأمتعو الحضور ومن ثم تم استكمال فقرة العرضة الجنوبية وأعرب رئيس فرقة الوسام الشعبية الإعلامي والشاعر والمنشد محمد الحسيكي (درع ميسان )عن مدى شكره للقائمين بالمهرجان والإعلامي المنسق سلطان الثبيتي عضو هيئة الصحفيين السعوديين على وقفته الصادقة تجاه الفلكلورات الشعبية وأشكر كل من حضر وساهم بانجاح مشاركتنا.