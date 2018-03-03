احدث الأخبار

جامعة الطائف تفوز بالمركز الأول في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا “دوفات 2018
محليات
 mbc تقرر إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من الأحد المقبل
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين من قبضة الانقلابيين في البيضاء
أبرز المواد
 الأحوال المدنية: توضح موعد تجديد بطاقة الهوية السارية إلى الجيل الثالث
أبرز المواد
 إطلاق نار حول محيط البيت الأبيض الأمريكي
أبرز المواد
 شرطة حائل تقبض على المتحرش بالأطفال
أبرز المواد
 فرقة الوسام الشعبيه تشعل مخيم جادة مهرجان ربيع الطائف بسوق عكاظ
منطقة مكة المكرمة
 التوافق الدولي والتلاعبات السياسية
أبرز المواد
 بدأ من غدا الأحد مهرجان مديرية المخدرات بأرض المعرفة يستقبل أكثر من “12” ألف طالب وطالبة
منطقة مكة المكرمة
 السهلاوي ينقذ النصر ويقفز به إلى الثالث
أبرز المواد
 هيئة الإعلام المرئي والمسموع: استغلال الأطفال لأغراض الشهرة جريمة يُعاقب عليها النظام
أبرز المواد
 المرور تحذر من وضع الأطفال الذين أعمارهم أقل من 10 سنوات في المقاعد الأمامية
أبرز المواد
حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «5» مناطق سعودية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «5» مناطق سعودية

أبرز المواد
قناة “BeIn ” تدعو السعوديين لتجديد الاشتراك لمشاهدة كأس العالم مجانا

قناة “BeIn ” تدعو السعوديين لتجديد الاشتراك لمشاهدة كأس العالم مجانا

أبرز المواد
لأول مرة في المملكة أكثر من 1500 فتاة في مارثون “الحسا تركض”

لأول مرة في المملكة أكثر من 1500 فتاة في مارثون “الحسا تركض”

المنطقة الشرقية
لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي التجاري

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بفروع البنك الأهلي التجاري

أبرز المواد

شرطة حائل تقبض على المتحرش بالأطفال

شرطة حائل تقبض على المتحرش بالأطفال
http://almnatiq.net/?p=546966
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري ، أنه إشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة في بعض وسائل التواصل الإجتماعي ، والتي تتضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع له مع بعض صغار السن ، تحتوي على إيحاءات شاذة ، ومخالفة للآداب العامة ، عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وموقعه والقبض عليه ، واتضح أنه مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر ، تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة .
وشرطة منطقة حائل إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص وزارة الداخلية على المحافظة على القيم والأخلاق الشرعية ورعايتها ، وأنها ستعمل بكل حزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع ، أو المساس بالآداب العامه العامه ..

روابط ذات صلة

جامعة الطائف تفوز بالمركز الأول في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا “دوفات 2018

جامعة الطائف تفوز بالمركز الأول في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا “دوفات 2018
mbc تقرر إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من الأحد المقبل

mbc تقرر إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من الأحد المقبل
الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين من قبضة الانقلابيين في البيضاء

الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين من قبضة الانقلابيين في البيضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*