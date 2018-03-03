شرطة حائل تقبض على المتحرش بالأطفال

المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري ، أنه إشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة في بعض وسائل التواصل الإجتماعي ، والتي تتضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع له مع بعض صغار السن ، تحتوي على إيحاءات شاذة ، ومخالفة للآداب العامة ، عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وموقعه والقبض عليه ، واتضح أنه مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر ، تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة .

وشرطة منطقة حائل إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص وزارة الداخلية على المحافظة على القيم والأخلاق الشرعية ورعايتها ، وأنها ستعمل بكل حزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالمجتمع ، أو المساس بالآداب العامه العامه ..