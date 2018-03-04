إطلاق نار حول محيط البيت الأبيض الأمريكي

المناطق _ وكالات

أفاد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه فرض طوق أمني حول البيت الأبيض اليوم بعد وقوع إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس الأمريكي، عبر حسابه في تويتر إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب السياج الشمالي للبيت الأبيض، مشيرًا إلى أن طاقمًا طبيًا يقدم الإسعافات للرجل.

وتم على إثر ذلك إغلاق جميع الشوارع والمناطق المؤدية للبيت الأبيض حيث أكد جهاز الحماية معالجة المصاب الوحيد في الحادثة.