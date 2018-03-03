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الأحوال المدنية: توضح موعد تجديد بطاقة الهوية السارية إلى الجيل الثالث

الأحوال المدنية: توضح موعد تجديد بطاقة الهوية السارية إلى الجيل الثالث
http://almnatiq.net/?p=546973
المناطق _ الرياض

أوضحت الأحوال المدنية أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية إلى الجيل الثالث إلا خلال 180 يوما قبل انتهاء صلاحيتها ؛ وكان ذلك من خلال ردها على تساؤل أحد المواطنين بشأن موعد تجديد بطاقة الهوية سارية الصلاحية، إلى الجيل الثالث.

ودشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قبل يومين، الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية، التي تدعم باللغتين العربية والإنجليزية، وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتتوافر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

كما تتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية “لا تلامسية” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

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