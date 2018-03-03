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الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين من قبضة الانقلابيين في البيضاء

الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين من قبضة الانقلابيين في البيضاء
http://almnatiq.net/?p=546976
المناطق _ عدن

حرر الجيش اليمني اليوم موقعين استراتيجيين من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن “الجيش والمقاومة حرروا جبل الظهر وأحكموا السيطرة على مفرق أعشار الاستراتيجي، ودخلوا أولى مناطق مديرية الملاجم بمنطقة فضحة مع سيطرة نارية لقوات الجيش على الخط الأسفلتي في تلك المنطقة.
ووفقاً للمصدر ذاته، تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أثناء عملية تحرير الموقعين، ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح وأسر آخرون، فيما لاذ من تبقى من الميليشيات بالفرار.

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