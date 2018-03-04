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mbc تقرر إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من الأحد المقبل

mbc تقرر إيقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=546981
المناطق _ متابعات

تحدثت بعض وسائل الاعلام عن مصدر مسؤول داخل شبكة قنوات mbc بأن القنوات ستقوم بإيقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من الأحد المقبل.

 ويُذكر أن مسلسل “في الداخل” التركي، لم يعرض منه سوى 5 حلقات فقط، نظرًا لبدأ عرضه من الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعرض بدلًا منه المسلسل البرازيلي، “حكاية روك”، بداية من الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت القاهرة، عبر قناة “إم بي سي 4”.
 
أما عن مسلسل “أنت وطني”، والذي يُعرض عبر قناة “إم بي سي 1″، سيتوقف ويبدأ عرض المسلسل الباكستاني “حب لا حدود له”، بداية من الأحد المقبل أيضًا، وذلك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت مصر.

من جهته، كشف محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن مجموعة قنوات mbc قررت وقف جميع المسلسلات التركية.

وحتى الآن لم يصدر من قنوات mbc أى بيان رسمى يؤكد أو ينفى منع عرض المسلسلات التركية.

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