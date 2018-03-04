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الجيش المصري يقتل 10 عناصر مسلحة ويدمر 145 ملجأ في سيناء

الجيش المصري يقتل 10 عناصر مسلحة ويدمر 145 ملجأ في سيناء
http://almnatiq.net/?p=547088
المناطق _ القاهرة

تمكنت القوات المصرية من القضاء على عشرة عناصر مسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار ضمن العملية الواسعة التي تقوم بها في سيناء لتصفية البؤر الإرهابية والإجرامية.
وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، أن القوات تمكنت أيضًا من استهداف ستة أهداف للعناصر الإرهابية، وتدمير سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط ستة بنادق آلية، وكميات من الذخائر.
وأضاف البيان أنه تم تدمير 145 ملجئًا ووكرًا ومخزنًا بالمناطق الجبلية، وعددًا من الخنادق المجهزة هندسيًا لإيواء العناصر الإرهابية، فضلاً عن القبض على 245 فردًا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيًا.
وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت كذلك خلال أعمال التمشيط والمداهمة من اكتشاف وتدمير نقطة وقود ومخزن تحت الأرض يحتويان على أكثر من 10 آلاف لتر بنزين، وتدمير 12 سيارة، و 28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيانها أنه تم اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و 39 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات، واكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية للبلاد.

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