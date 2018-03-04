آل دخيش مديرا للخطوط السعودية بجازان

صدرت موافقة مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، بتكليف الدكتور محمد بن عبدالله ال دخيش القحطاني مديرا للخطوط السعودية بمنطقة جازان اعتبارا من 18 مارس 2018م ، خلفا للأستاذ سعيد بن سلامة الحويفي ، ويعتبر القحطاني من قيادات الخطوط السعودية حيث عمل سابقا بإقليم أوروبا وأمريكا ومسؤولا تنفيذيا للعملاء المميزين بالإدارة العامة بجدة وتدرج في عدة مناصب وظيفية قيادية بالخطوط السعودية.
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المنطقة الشرقية
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