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آل دخيش مديرا للخطوط السعودية بجازان

آل دخيش مديرا للخطوط السعودية بجازان
http://almnatiq.net/?p=547091
المناطق _ جازان
صدرت موافقة مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، بتكليف الدكتور محمد بن عبدالله ال دخيش القحطاني مديرا للخطوط السعودية بمنطقة جازان اعتبارا من 18 مارس 2018م ، خلفا للأستاذ سعيد بن سلامة الحويفي ، ويعتبر القحطاني من قيادات الخطوط السعودية حيث عمل سابقا بإقليم أوروبا وأمريكا ومسؤولا تنفيذيا للعملاء المميزين بالإدارة العامة بجدة وتدرج في عدة مناصب وظيفية قيادية بالخطوط السعودية.

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