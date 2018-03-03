القنصل الباكستاني يزور موقع الأخدود الأثري في نجران

المناطق _ جازان

قام القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية في جدة، السيد خالد عطاء ومرافقيه أمس بزيارة لموقع الأخدود الأثري بمنطقة نجرانواستمع إلى شرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأطلع على ما يحتويه الموقع من الرسومات والنقوش والأسوار الأثرية وشاهد القلعة ورحى الأخدود الشهير كما أطلع على جميع المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في موقع الأخدود الأثريوفي نهاية الزيارة قدم القنصل الباكستاني الشكر لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ولأمير منطقة رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ولسمو نائبه وللقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة وذلك لما لسمه من حسن الاستقبال والتنظيم و للحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح إن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها مشيرا بأنه يوجد بالمنطقة أكثر من 134 موقعا أثريا .