نادي القصيم ينظم بطولة الأولمبياد الخاص لـ(متلازمة الدوان) بمدينة الملك عبدالله ببريدة

المناطق _ بريدة

ينظم نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم بطولة الأولمبياد الخاص لفئة (متلازمة الدوان) ولأول مرة من نوعها بمشاركة الأندية والهيئات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة ، والمقرر إقامتها على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة يوم الثلاثاء القادم 18 /6/ 1439هـ، وذلك تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم.

من جهته قال المدير التنفيذي لإدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم الأستاذ خالد المرشود، بأن إدارة النادي وفرت كافة متطلبات نجاح بطولة متلازمة داون وضم نجاحها مع نجاح البطولات السابقة للفئات الأخرى.

وأضاف:” تم تكليف اللجان المختصة وإكمال جاهزية عمل اللجان بالإضافة إلى تجهيز مكان احتضان البطولة في الصالة الرياضية المغلقة ببريدة .

وأشار المرشود بأن النادي قد وضع خطة عمل لتلك اللجان والتي تهدف إلى تحقيق نجاح البطولة والخروج بالصورة التي ترضي المشاركين من الهيئات والجهات المعنية بالمنطقة ، ودعا في الوقت ذاته كافة أولياء الأمور والمعنيين والمهتمين والعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة و الجماهير العزيز للحضور ومؤازرة وتشجيع هذه الفئة الغالية، والتفاعل مع اخوانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مناشطهم ومنافساتهم.

وعرج المرشود للحديث عن أنشطة النادي في بقية الفئات، وذكر: ” أن الفئة البصرية حالياً بالمركز الثاني في دوري الممتاز لكرة الهدف البصرية وتنافس على المركز الأول حيث قدموا مستوى مشرف توّج بإنضمام ثلاث لاعبين لكرة الهدف إلى المنتخب الوطني ، كما أن الفئة الحركية تشارك بالدوري الممتاز وتم انضمام أكثر من لاعب للمنتخب السعودي، بالإضافة لفئة الذهنية فهم يقدمون مستوى مشرف.

متمنياً لجميع الفئات التوفيق والنجاح في كل البطولات التي يشاركوا فيها.

وفي ختام حديث قدم المرشود شكره وتقديره لرئيس النادي الدكتور إبراهيم الضبيب ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز السناني وجميع موظفي الهيئة بالمنطقة على تذليل كافة الصعاب، مبيناً أن الجميع يسعى في تذليل الصعاب ومع ارتقاء بطولات ومنافسات ذوي الاحتياجات الخاصة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والتطلعات الرامية إلى المصاف المحلية والإقليمية والدولية.