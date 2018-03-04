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أمانة الرياض تشدد حملاتها على المطاعم المخالفة
http://almnatiq.net/?p=547100
المناطق _ الرياض

واصلت بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض جولاتها اليومية على المنشآت والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة حيث زار المراقبين ٤٢٤ منشأة عثر خلالها على ٢٠٥ مخالفة تم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات وجرى اغلاق ٣٢ محل مخالف واستبعاد ٥١ عامل مخالف لعدم توفر الاشتراطات البلدية..

ذكر ذلك المهندس خالد الرويشد رئيس بلدية العليا واشار الى ان البلدية سوف تواصل جولاتها اليومية حفاظا على الصحة العامة.

واكد المهندس الرويشد ان المواطن والمقيم لهما دور كبير من خلال التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

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