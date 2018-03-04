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بـ”3″ آلاف قطعه المؤسسة العامة للصناعات العسكریة تشارك في معرض “أفد ٢٠١٨”

بـ”3″ آلاف قطعه المؤسسة العامة للصناعات العسكریة تشارك في معرض “أفد ٢٠١٨”
http://almnatiq.net/?p=547104
المناطق _ الرياض

تـشارك الـمؤسـسة الـعامـة لـلصناعـات الـعسكریـة بـمعرض الـقوات المسـلحة لـدعـم الـتصنیع المحـلي أفـد ٢٠١٨، والـذي یـقام بـمركـز الـریـاض الـدولـي لـلمؤتـمرات والـمعارض خـلال الـفترة مـن ٢٥ فـبرایـر – ٣ مارس ٢٠١٨ م.

وتـعرض الـمؤسـسة خـلال الـمعرض مـایـقارب ٣٠٠٠ قـطعة تـصنیعیة ضـمن مـعروضـاتـھا فـي قـسم الاحـتیاج، مـقابـل حـوالـي ٣٢٠ قـطعة تـصنیعیة تـقوم عـلى إنـتاجـھا داخـل مـصانـعھا الـمختلفة، وتعرضھا في القسم المخصص لقطع القدرات.

وتـتنوع مـجالات واسـتخدامـات الـقطع الـتي یـتم عـرضـھا فـي جـناح الـمؤسـسة لتشـتمل عـلى الأجـزاء الـتصنیعیة لـلعربـات الـمدرعـة وأجھـزة الاتـصال الـمعرفـة بـرمـجیاً SDR، والشـرائـح الالـكترونـیة وأجھـزة الـتشفیر والـتحقق، وأجھـزة اخـتبار الـموصـلات، وبـعض الـقطع الـتصنیعیة الـتي تـدخـل ضـمن صناعة الأسلحة والتجھیزات العسكریة الأخرى كالملابس والدروع الواقیة من الرصاص.

وتـقدم الـمؤسـسة لـزوار الـمعرض بـالـتزامـن مـع عـرض مـنتجاتـھا مـن قـطع الـغیار الـعسكریـة، الـعربـة ذات الـتدریـع عـالـي المسـتوى طـویـق 2، وعـربـة الـمھمات الـخاصـة، وعـربـة الشـبل الـمدرعـة، ونـماذج مـختلفة لأجھـزة الاتـصالات الـمعرفـة بـرمـجیاً SDR والـتي تـقوم الـمؤسـسة بـإنـتاجـھا بـمواصـفات مـتقدمـة ومـتطورة، إضـافـة لـمنتجات مـصنع الـملابـس والتجھـیزات الـعسكریـة ومـركـز تـطویـر وتصنیع اللوائح الالكترونیة.

ومـما یجـدر ذكـره، بـأن الـمؤسـسة الـعامـة لـلصناعـات الـعسكریـة دأبـت عـلى الـتواجـد المسـتمر فـي الـمعارض المحـلیة والـدولـیة، بـغرض عـرض قـدراتـھا الـتصنیعیة، واكـتساب الـمزیـد مـن الـخبرات والـتجارب سـعیاً مـنھا لـلنھوض بـالـصناعـات الـعسكریـة فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة والـوصـول بـھا إلى مصاف الدول المتقدمة في ھذا المجال.

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