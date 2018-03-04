سياحة القصيم تشارك في حملة “وطن بلا مخالف”

واصلت حملة (وطن بلا مخالف) والتي انطلقت بالقصيم مطلع العام الهجري الحالي جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت السياحية بمنطقة القصيم وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن الحملة الميدانية مستمرة بالتعاون مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف) وبالتنسيق مع لجنة السعودة في أمارة منطقة القصيم وشرطة القصيم وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة التجارةوالاستثمار ومرور القصيم وأضاف أن الحملة تستهدف في جولاتها الميدانية الأنشطة السياحية المُرخصة والغير المُرخصة والتي تتجاوز في القصيم 240 منشأة إيواء سياحي و 150 مكتب وكالة سفر وسياحة و 9 مكاتب لتنظيم الرحلات السياحية، وأشار المشيقح أن الحملة المشتركة رصدت عدداً من مخالفات التوطين سيتم اتخاذ اللازم نظاما بشأنها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهيئة من خلال الهاتف السياحي الموحد 19988 والإبلاغ عن أي منشأة سياحية تشغل مخالفين لنظام الإقامة والعمل.