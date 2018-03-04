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الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين في تسع مناطق

الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين في تسع مناطق
http://almnatiq.net/?p=547122
المناطق _ الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية طرح عدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين على مراتب ( أستاذ مساعد “للجنسين” – ومحاضر “للجنسين”- ومعيد “للذكور” ) بفروع الجامعة في : الرياض، والدمام، وجدة، وجازان ، والأحساء، وأبها، والقصيم ، وتبوك ، والمدينة المنورة، وذلك في تخصصات صحية وحوسبية وإدارية ونظرية , ابتداءً من يوم الأحد 11/ 3/ 2018م  الساعة 8:30 صباحاً حتى يوم الأربعاء 21/ 3/ 2018م الساعة 2:00 مساءً من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.seu.edu.sa .
صرح بذلك عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الدويش، مبينًا أنه يشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحصل على المؤهل العلمي المطلوب بتقدير جيد جداً على الأقل في نفس امتداد التخصص بالنسبة للماجستير والدكتوراه، باستثناء كلية العلوم الصحية، من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها، وصورة مصدقة من المؤهلات العلمية وصورة من السجل الأكاديمي لجميع الدرجات العلمية، وإتقان اللغة الانجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.
ودعا الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة، وآلية التقديم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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