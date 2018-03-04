أمير منطقة جازان يكرم الفائزين بجائزة سموه لحفظ القرآن الكريم

المناطق - أمل بهكلي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بالمنطقة مساء اليوم, حفل تكريم حفظة وحافظات كتاب الله الكريم على جائزة سموه السنوية لحفظ القرآن الكريم, البالغ عددهم “358” حافظاً وحافظة , وذلك في قاعة الاحتفالات بفندق الراديسون بلو بمدينة جيزان.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمنطقة بجازان الدكتور حسين بن علي الحربي كلمة نوه فيها بما يوليه قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من عناية واهتمام بخدمة كتاب الله الكريم ، وتشجيع الناشئة على حفظه وتجويده ، والإقبال عليه بالدرس والتدبر، بالإضافة إلى طباعته وتوزيعه على أبناء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، عاداً رعاية سمو أمير المنطقة للحفل السنوي للجمعية تجسيداً واضحاً لهذا الاهتمام والعناية، مشيداً بدعم ومؤازرة سموه للجمعية مما مكنها بعون الله تعالى وتوفيقه من أداء رسالتها.وبين أن احتفى الجمعية بتخريج 358 حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم ، من مختلف شرائح المجتمع وبمختلف الأعمار, مستعرضا جهود الجمعية في تشجيع الشباب بالإقبال على القرآن الكريم.وهنأ الحربي في ختام كلمته حفظة كتاب الله على هذا النجاح ، بإتمام حفظ كتاب الله ، داعياً إياهم إلى شكر الله وتعاهد القرآن الكريم والحفاظ عليه والعمل بأحكامه ، والدعاء لمن دعمهم وساعدهم ووقف معهم من المعلمين وأولياء أمورهم وداعمو الجمعية من فاعلي الخير.عقب ذلك استمع سمو أمير منطقة جازان ، والحضور لبعض التلاوات من الطلاب الذين أتموا حفظ القرآن الكريم.ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الحافظ محمد بن حسن المطوع عبر فيها عن سعادة الجميع بما من الله عليهم بحفظ القرآن الكريم , مقدماً الشكر باسم المحتفى بهم لمعلميهم ووالديهم على الجهود التي بذلوها ما أسهم في حفظهم القرآن الكريم , داعين الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم واهتمام من أجل خدمة كتاب الله الكريم.إثر ذلك ألقى ضيف الجائزة معالي رئيس دائرة التفتيش والمتابعة بالنيابة العامة الشيخ إبراهيم بن يحي عطيف كلمة أبرز فيها دعم سمو أمير المنطقة للجمعية والجهود والخدمات التي يقدمها القائمون عليها خدمة لكتاب الله , وللطلاب والطالبات الدارسين في حلقات التحفيظ بالجمعية والجمعيات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة , راجياً دوم النجاح للجميع.وفي ختام الحفل تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة , وكرّم سمو أمير منطقة جازان أوائل حفظة القرآن الكريم, و الداعمين والمتعاونين مع الجمعية.