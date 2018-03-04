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صحة الرياض تختتم حملة التوعية بهشاشة العظام 

صحة الرياض تختتم حملة التوعية بهشاشة العظام 
http://almnatiq.net/?p=547413
المناطق :شاجع الدوسري  
اختُتمت فعاليات حملة التوعية بمرض هشاشة العظام  التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في مجمع حياة مول التجاري بعد أن أقيمت الفعاليات في عدة مجمعات تجارية داخل منطقة الرياض
وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن الحملة انطلقت بمحاضرات علمية وورش عمل  للمختصين والممارسين الصحيين وتبعها حملة توعوية مكثفة لأفراد المجتمع  في ٦ مجمعات تجارية  الهدف منها تعريف أفراد المجتمع  بمرض هشاشة العظام وسبل الوقاية منه
و أوضحت  صحة الرياض أن الفعاليات تضمنت اركان  توعوية للرجال والنساء عن مرض هشاشة العظام وأركان للفحص تحت إشراف كوادر طبية متخصصة وقد تم تحويل العديد من الحالات التي تحتاج إلى فحوصات اشمل لعيادات فحص هشاشة العظام المجانية التابعة لوزارة الصحة
. مشيرة إلى أن الحملة شهدت إقبالاً من قبل مرتادي المجمعات للفحص والاطلاع على البرامج التوعوية حول هذا المرض مقدمة شكرها لشركة المراعي (نيورالاك) لرعايتها  فعاليات الحملة .

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