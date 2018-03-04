سفارة المملكة بإندونيسيا في تفاصيل جديدة: ملامح هيفاء تؤكد أنها عربية .. وهذا ما سنفعله للطفلة

سفارة المملكة بإندونيسيا في تفاصيل جديدة: ملامح هيفاء تؤكد أنها عربية .. وهذا ما سنفعله للطفلة

أبرز المواد
“العقاري” يعالج أزمة المستفيدين بهذا القرار

“العقاري” يعالج أزمة المستفيدين بهذا القرار

أبرز المواد
“الجمارك “توضح شروط السماح باستيراد السيارات .. وحاله واحده مستثناه

“الجمارك “توضح شروط السماح باستيراد السيارات .. وحاله واحده مستثناه

أبرز المواد
إحصاء غريب: تحميل زوجك لهذه التطبيقات على هاتفه دليل على الخيانة الزوجية

إحصاء غريب: تحميل زوجك لهذه التطبيقات على هاتفه دليل على الخيانة الزوجية

أبرز المواد

محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمشاركة تعليم الخرج

محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمشاركة تعليم الخرج
http://almnatiq.net/?p=547416
المناطق - الخرج

افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 1439 هـ تحت شعار ( المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ) وذلك بمقر مدارس الجامعة الأهلية، بحضور مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ..

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم ألقى العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج كلمة بهذه المناسبة، رحّب باسمه وباسم ضباط ومنسوبي إدارة الدفاع المدني بالمحافظ والحضور الكريم، وأوضح أن الهدف من إقامة هذا اليوم هو تحقيق أهداف سامية من أجل حماية الأنفس والممتلكات الخاصة ، ووجه الدعوة لكافة الأهالي بزيارة المعرض المقام  في مقر مدارس الجامعة الأهلية ، وختم كلمته بشكره لكل من ساهم وشارك في إنجاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ..

تلا ذلك مشهد مسرحي لطلاب ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية، بعد ذلك قص الماضي شريط افتتاح المعرض ، ثم تجول سعادته بالمعرض الذي شهد هذا العام اتساعا كبيرا من حيث المساحة والجهات المشاركة والمعروضات والمنتجات . كما شمل المعرض جناح تعليم الخرج شاركت فيه جميع مدارس المحافظة بنين وبنات ويشتمل على العديد من اللوحات التعريفية والمجسمات  ..

الجدير ذكره أن المعرض يشارك به عددا من الجهات الحكومية ،يحتوي على صور توعوية وإرشادية ، واستديو لتصوير الأطفال بزي الدفاع المدني وطفايات الحريق ، كما سيشارك الأطفال في رسومات وتلوين ، وغيرها من الفعاليات ، حيث سيستمر المعرض لمدة خمسة أيام بداية من اليوم الأحد إلى يوم الخميس لفترتين من الساعة 8 – 12 صباحاً ومن 4 – 9 مساء..

وفي نهاية الحفل كرم محافظ الخرج مدير التعليم وجميع مدراء الدوائر الحكومية المشاركة والمساهمة في الحفل.

 

روابط ذات صلة

صحة الرياض تختتم حملة التوعية بهشاشة العظام 

صحة الرياض تختتم حملة التوعية بهشاشة العظام 
ماذا قال سعود القحطاني عن زيارة ولي العهد لمصر؟

ماذا قال سعود القحطاني عن زيارة ولي العهد لمصر؟
الاطفال يستمتعون بركوب الابل والتقاط الصور التذكارية بالملابس الشعبية في مهرجان وادينا تراث وأصالة

الاطفال يستمتعون بركوب الابل والتقاط الصور التذكارية بالملابس الشعبية في مهرجان وادينا تراث وأصالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*