محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمشاركة تعليم الخرج

المناطق - الخرج

افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 1439 هـ تحت شعار ( المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ) وذلك بمقر مدارس الجامعة الأهلية، بحضور مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ..

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ، ثم ألقى العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج كلمة بهذه المناسبة، رحّب باسمه وباسم ضباط ومنسوبي إدارة الدفاع المدني بالمحافظ والحضور الكريم، وأوضح أن الهدف من إقامة هذا اليوم هو تحقيق أهداف سامية من أجل حماية الأنفس والممتلكات الخاصة ، ووجه الدعوة لكافة الأهالي بزيارة المعرض المقام في مقر مدارس الجامعة الأهلية ، وختم كلمته بشكره لكل من ساهم وشارك في إنجاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ..

تلا ذلك مشهد مسرحي لطلاب ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية، بعد ذلك قص الماضي شريط افتتاح المعرض ، ثم تجول سعادته بالمعرض الذي شهد هذا العام اتساعا كبيرا من حيث المساحة والجهات المشاركة والمعروضات والمنتجات . كما شمل المعرض جناح تعليم الخرج شاركت فيه جميع مدارس المحافظة بنين وبنات ويشتمل على العديد من اللوحات التعريفية والمجسمات ..

الجدير ذكره أن المعرض يشارك به عددا من الجهات الحكومية ،يحتوي على صور توعوية وإرشادية ، واستديو لتصوير الأطفال بزي الدفاع المدني وطفايات الحريق ، كما سيشارك الأطفال في رسومات وتلوين ، وغيرها من الفعاليات ، حيث سيستمر المعرض لمدة خمسة أيام بداية من اليوم الأحد إلى يوم الخميس لفترتين من الساعة 8 – 12 صباحاً ومن 4 – 9 مساء..

وفي نهاية الحفل كرم محافظ الخرج مدير التعليم وجميع مدراء الدوائر الحكومية المشاركة والمساهمة في الحفل.