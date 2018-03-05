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دراسة: العين تتنبأ بأمراض القلب

http://almnatiq.net/?p=547423
المناطق - وكالات

ابتكر باحثون من “جوجل” تقنية جديدة للتنبؤ بمدي احتمالية الإصابة بأمراض القلب، عن طريق إجراء أشعة على قاع العين.

التقنية الجديدة يمكنها استنتاج بعض المعلومات عن طريق مسح قاع العين، بينها السن وضغط الدم ومعرفة ما إذا كان الشخص مدخناً أم لا.

وعن طريق عملية تحليل بيانات، يتنبأ البرنامج بمستوي تطور خطر الإصابة بأمراض القلب، والأزمات القلبية.

التقنية الجديدة التي تعمل عليها شركة “فيريلي” المختصة بالتكنولوجيا المرتبطة بالصحة والتابعة لجوجل يمكنها أن تسهل على الأطباء تشخيص أو التنبؤ بمستقبل مرضاهم بصورة، دون حتى الحصول على عينة دم.

لكن الخبراء ينصحون بالمزيد من التجارب على التقنية قبل التوسع في استخدامها.

وقال لوك أوكدين راينر، الباحث بجامعة أديليد الأسترالية، إن التقنية الجديدة تساعد على استخلاص المزيد من المعلومات عن المرضى، ويضيف: هذا يساعد في تعزيز ما نقوم به فعليًا.

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