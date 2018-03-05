شاهد .. 6 مقاطع فيديو لهطول الأمطار على حائل وجريان الأودية والشعاب

تصوير أبو عبد السلام الشلاش

هطلت أمطار شمال غرب عقلة بن داني في منطقة حائل، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “المناطق”، لوحات جمالية لهطول الأمطار، وجريان المياه في الاودية والصحاري، في مظهر بديع.

ويأتي ذلك بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( حائل ، القصيم ،المدينة المنورة ، حفر الباطن) وكذلك على مرتفعات مناطق عسير ، الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط وشمالية غربية بوجه عام على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 16- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.