ألمانيا ترد على الرئيس الأمريكي: لعبتك لا يمكن لأحد كسبها

المناطق - وكالات

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس للاعتدال في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية عقابية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت اليوم الأحد: “أمل أن ينصت الرئيس الأمريكي للأصوات العاقلة الكثيرة الصادرة من بلاده أيضاً وأن يعيد التفكير”.

وتابع قائلاً: “الرئيس ترمب يسعى للعب لعبة لا يمكن لأحد كسبها، فزيادة التعريفات باستمرار على المزيد من المنتجات، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تعرض تخفيضات التعريفات الجمركية السارية من عقود طويلة والتجارة الحرة والرخاء للخطر”.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة الاتحادية لا تزال تعول على التعاون الدولي واتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد لأوروبي مع شركاء تجاريين بالعالم بأسره.