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المصارف السعودية تربح 45 مليار ريال في 2017

المصارف السعودية تربح 45 مليار ريال في 2017
http://almnatiq.net/?p=547441
المناطق - الرياض

حققت المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال العام الماضي 2017، أرباحا بلغت قيمتها نحو 44.96 مليار ريال مقارنة بنحو 41.35 مليار ريال للعام السابق 2016، مسجلة بذلك نموا بلغ نحو 8.7 في المائة بزيادة بلغت 3.62 مليار ريال.

ووفقا لرصد نشرته “الاقتصادية”، جاءت أرباح المصارف للربع الرابع من العام الماضي نحو 10.62 مليار ريال بنمو سنوي بلغ نحو 31.4 في المائة بزيادة تقدر بنحو 2.54 مليار ريال، حيث بلغت أرباح الفترة المماثلة من العام السابق نحو 8.08 مليار ريال.

وبحسب البيانات المتوافرة ، فإن أرباح الربع الثاني من عام 2015 هو أعلى ربع حققت فيه المصارف أرباحا، حيث بلغت 11.98 مليار ريال، تلاه الربع الأول من عام 2016 بـ 11.75 مليار ريال.

ووفقا للرصد ، فإن أعلى المصارف في تحقيق نمو سنوي بصافي الأرباح خلال 2017 هو “السعودي للاستثمار” الذي سجل نموا سنويا بنحو 34 في المائة، تلاه مصرف الإنماء بنمو سنوي 33.9 في المائة، ثم البنك الأول بنمو بلغ 25.4 في المائة.

 

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