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سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة و الغبار عبى 7 مناطق

سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة و الغبار عبى 7 مناطق
http://almnatiq.net/?p=547554
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( القصيم ، الرياض ، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات مناطق (عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ،نجاران).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وغربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول جنوبية شرقية بسرعة 16- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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