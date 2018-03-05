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قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف في صعدة

قتلى وجرحى من الحوثيين خلال اشتباك مع قوات التحالف في صعدة
http://almnatiq.net/?p=547558
المناطق - الرياض
أفادت مصادر يمنية  إن تحالف دعم الشرعية اشتبك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين، وقصف مواقعها جوا وبراً، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

هذا وأطلقت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة صعدة، بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية رازح شمالي غرب المحافظة، من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشنت قوات التحالف قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع المتمردين في رازح الحدودية مع السعودية.

كما استهدف القصف المدفعي والصاروخي والغارات الجوية منطقة مران بمديرية حيدان في صعدة.

ودفعت القوات الشرعية بتعزيزات إلى صعدة بهدف تحرير مديرية رازح.

وكانت القوات الشرعية استعادت مؤخرا السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف رازح، وأبرزها جبل حجلا والأزهور.

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