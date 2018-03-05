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رسميا.. يوتيوب يبدأ تشغيل مقاطع بدون إنترنت

رسميا.. يوتيوب يبدأ تشغيل مقاطع بدون إنترنت
http://almnatiq.net/?p=547562
المناطق - الرياض
أعلنت شركة يوتيوب عن بدء تفعيل خدمة “يوتيوب غو”، إذ ستمكن المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم خدمة إنترنت سريعة في نحو 125 دولة، من الاطلاع على مقاطع الشبكة.

وتهدف شركة يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل العملاقة، من وراء تفعيل هذه الخدمة، إلى تعزيز حضورها في الدول النامية، لا سيما تلك التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة، وتوسيع قاعدة مستخدمي الشبكة.

ووضعت يوتيوب قيودا على استخدام خدمتها الجديدة، من بينها أنه لا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، كما لا يمكن تحميل أي فيديو على أي كمبيوتر مكتبي.

وستكون مقاطع الفيديو المشمولة بالخدمة الجديدة متاحة للمشاهدة لمدة 48 ساعة فقط ما لم تتصل بالإنترنت خلال تلك الفترة. وستكون بعض مقاطع الفيديو غير متوفرة للتشغيل بدون اتصال.

وفي حالة كانت تلك الخدمة متوفرة في بلدك، يمكنك أن تجد زر تحميل جديد بجوار علامات الإعجاب أو عدم الإعجاب، إذ سيسمح لك بتحميل المقطع لمشاهدته في وقت لاحق.

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