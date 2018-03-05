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اليوم.. بدء تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل

اليوم.. بدء تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل
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المناطق - واس

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم الشروع – بعون الله تعالى – اعتبارا من ظهر اليوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1439هـ ، في تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة ، وذلك في مدن الرياض وجدة والدمام . وستشمل مخالفات عدم ربط حزام الأمان جميع ركاب المقاعد الأمامية في السيارات، حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بسائقي وركاب السيارات والدراجات بأنواعها كافة التقيد بمتطلبات السلامة على الطرق، والالتزام باستخدام المقاعد المخصصة للأطفال، مشددة على أنها لن تتهاون في تنفيذ النظام بحق كل من يخالفه حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق. والله ولي التوفيق.

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