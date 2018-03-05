مبعوث أمير الكويت يغادر لقطر لتسليم رسالة خطية لأمير دولة قطر

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قالت وكالة الأنباء الكويتية ان مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر الكويت اليوم متوجها إلى قطر لتسيلم رسالة خطية لأمير قطر.

ووفقاً للكولة الكويتية فإن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح غادر الكويت صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر لتسليم رسالة خطية من سموه إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وكان الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قد وصل يوم أمس للرياض حاملة رسالة خطية من أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين حيث سلماها لخادم الحرمين الشريفين عند استقباله له يوم أمس الاحد.