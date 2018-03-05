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69% نسبة رضا المسافرين خلال شهر فبراير في مطارات الرياض وجدة والدمام

69% نسبة رضا المسافرين خلال شهر فبراير في مطارات الرياض وجدة والدمام
http://almnatiq.net/?p=547579
المناطق - وليد الحمود
بلغت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، 69% خلال شهر فبراير الماضي، بناء على التقرير الإحصائي الشهري الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني.
واشترك في هذا الاستطلاع ما يزيد عن 450 ألف مسافر، وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 74% بارتفاع يقدر بـ 2% عن شهر يناير الماضي، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 61% بارتفاع يقدر كذلك بـ 2% عن شهر يناير الماضي، في حين بلغت النسبة في مطار الملك فهد الدولي 70%.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الجودة وحماية العملاء، قد بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي بإصدار التقارير الشهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، لتقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإنشاء إدارة عامة للجودة وحماية العملاء، بهدف تحقيق المعايير العالمية لجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة، والجولات الميدانية، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، والتي تسهم في تقييم مستوى الخدمات، ومن ثَم إيجاد الحلول والتحقق من جدواها في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطارات.

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