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نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎

نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎
http://almnatiq.net/?p=547582
المناطق - الجوف

نظم مركز التأهيل الشامل بالجوف رحلة ترفيهية للنزلاء بإحدى مزارع مدينة سكاكا؛ سعياً للترويح عنهم وامتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية.

وكان 15 نزيلاً بمركز التأهيل الشامل يرافقهم 4 من المساندين في العناية والتمريض برفقة مشرف الأنشطة محمد عبدالواحد العويضه ، زاروا مزرعة حمد موسى القاضب الخالدي  حيث نصب خيمة خاصة للنزلاء معبرا عن فرحته واهتمامه لهذه الفئة الغالية مؤفراً جميع الخدمات لهم ، قضوا فيها ساعات ترفيهية وتعريفية على المزرعة خلال الفترة المسائية ، فيما شكلت الرحلة فرصة للنزلاء لتعريفهم أنواع الأشجار والثمار التي تنتجها المزرعة.

وقدم مدير مركز التأهيل الشامل بالجوف مقبل الشمري شكره وتقديره للمستضيف ” حمد موسى القاضب الخالدي  “، على استقباله نزلاء الدار.

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