وفاة شاكر العليان حارس المنتخب ونادي النصر السابق

كان شاكر العليان قد دخل المستشفى في حالة حرجة قبل عدة أيام.

وشاكر العليان من مواليد 1972 في العاصة الرياض وسط السعودية.

‎وتدرج شاكر شجاع العليان في درجتي الناشئين والشباب في نادي النصر، وحقق العديد من البطولات بالقميص الأصفر، وكان من أبرزها كأس الملك 1990، وبطولة الدوري عامي 1994-1995 وكأس الخليج لمرتين عامي 1995-

1996.