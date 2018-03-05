وفاة شاكر العليان حارس المنتخب ونادي النصر السابق

أعلن إعلاميون سعوديون، وفاة شاكر العليان حارس مرمى نادي النصر السابق صباح اليوم الإثنين بعد معاناة مع المرض.
وغرد الإعلامي عبدالعزيز المريسل :”إنا لله و إنا إليه راجعون توفي صباح اليوم شاكر العليان حارس المنتخب السعودي و نادي النصر سابقاً الله يرحمه و يغفر له و يسكنه الفردوس الأعلى”.
كان شاكر العليان قد دخل المستشفى في حالة حرجة قبل عدة أيام.
وشاكر العليان من مواليد 1972 في العاصة الرياض وسط السعودية.
وتدرج شاكر شجاع العليان في درجتي الناشئين والشباب في نادي النصر، وحقق العديد من البطولات بالقميص الأصفر، وكان من أبرزها كأس الملك 1990، وبطولة الدوري عامي 1994-1995 وكأس الخليج لمرتين عامي 1995-
1996.
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