الفلبين تتجه لسحب عمالتها من السعودية

المناطق - الرياض

تبذل حكومة الفلبين جهوداً كبيرة لإقناع عمالتها في السعودية بالعودة للبلاد، حيث ستوفر لهم فرصا للعمل هناك أو في دول أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة “نيوز ام بي” أمس.

وأضافت أن وزارة العمل والخدمة أنشأت فريق عمل خاصاً لتجهيز بيانات ومؤهلات العمالة الفلبينية في المملكة ويرأسه وكيل الوزارة كلارو أريلانو.

ودعا فريق العمل الشركات الفلبينية للانضمام لمعرض يقدم فرصاً وظيفية للعمالة التي ستتم إعادتها، وذلك بعد الأزمة التي افتعلتها مانيلا مع الكويت بسبب مقتل عاملة منزلية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن قطر التي تواجه تأثيرات المقاطعة الخليجية استغنت عن خدمات 18 ألف عامل فلبيني.