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معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بـ الخرج يواصل يومه الثاني وسط كثافة من الزوار

معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بـ الخرج يواصل يومه الثاني وسط كثافة من الزوار
http://almnatiq.net/?p=547874
المناطق_الخرج
واصلت ادارة الدفاع المدني  بمحافظة الخرج فعاليات يومها الثاني لمعرضها المُقام بمدارس الجامعة بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي هو بعنوان ” المؤسسات التعليمية وثقافة التعليم ” حيث سلطت هذا اليوم الأثنين على جناحين من أجنحة الجهات المُشاركة والتي كان أولها جناح قيادة المنطقة الوسطى التي شاركت بتلك الفعالية عبر اقامة ركناً خاص بها قام العاملين به بتسليط الضوء على أبرز جهود رجال الإطفاء بالقوات البرية الملكية السعودية وتم توزيع النشرات التوعوية التعليمية لكافة زوار المعرض ،
وبالإنتقال للجناح الآخر لإحدى الجهات التجارية والتي تختص بوسائل الأمن والسلامة شاركت ” مؤسسة أجواء المدينة ” بفاعلية متميزه عرضت من خلال ركنها المُقام نبذة عن المؤسسة والتي هي رائدة في مجال تصميم وتوريد وتنفيذ أنظمة المراقبة والحماية ومكافحة الحريق منذ تأسيسيها عام (١٩٩٠م) وذلك في سعياً منها في بناء مجتمع آمن من المخاطر ، وفي جانب آخر سلطت المؤسسة الضوء على كوادرها والتي عرفت بهم من خلال الأقسام التي بها وهي :
( قسم التصميم الهندسي – وقسم المشاريع – وقسم الصيانة – وقسم الإدارة والمحاسبة )
هذا وواصل التعريف عن المؤسسة مندوبها مهندس اتصالات والكترونيات / محمد رابح حسن رابح – سوداني الجنسية والذي واصل في حديثه بأن خدمات المؤسسة تحتوي على :
أنظمة الإنذار المُبكر من الحريق – وأنظمة الإطفاء اليدوي والآلي من الحريق – ومخططات السلامة وأعمال الحريق – وأنظمة كاميرات المراقبة – وأنظمة ضد السرقة والبصمة – وبوابات التحكم بالدخول – واأنظمة السنترال – وأنظمة تتبع المركبات ،
الجدير بالذكر بأن معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بالخرج لعام ١٤٣٩هـ لاقى كثافة بالزوار وخاصةً من كافة مدارس المحافظة والجهات الحكومية والخاصة والتي بلغ عدد زوار المعرض في ثاني يوماً له في الفترة الصباحية من مدارس المحافظة عدد ( ٢٤) بواقع عدد ( ٣٥٤) طالب ،
وعدد ما يقارب (٦٣٤) زائر خلال الفترة المسائية للعوائل والاطفال .
هذا وترحب ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بالجميع وتدعو بالمبادرة بزيارة معرضها التوعوي والذي سيواصل استقبال زواره حتى صباح يوم الخميس القادم بإذن الله .

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