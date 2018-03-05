الشهري يضع بصمته الأخيرة قبل مواجهة الفيصلي

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وضع مدرب الاتفاق سعد الشهري بصمته الأخيرة في تدريب اليوم (الاثنين) قبل مواجهته مع الفيصلي غداً ضمن الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وطبق الشهري عدداً من الجوانب التكتيكية، كما وضع تشكيلته التي سيدخل بها المباراة من خلال المناورة التي اعتمدها في تدريب اليوم، قبل أن يخصص الحصة الأخيرة للتدريبات الترفيهية.

من جانب آخر واصل مدافع الفريق سعد خيري برنامجه التأهيلي بالجري حول المضمار تحت إشراف أخصائي العلاج.

وكشف مدير الفريق سياف البيشي عن جاهزية اللاعبين و ارتفاع روحهم المعنوية، مرجعاً ذلك إلى الفوز الأخير الذي حققه الفريق على أُحد في المباراة الماضية.

وأبدى البيشي ثقته في اللاعبين في مواصلة عزف نغمة الفوز وحصد النقاط، لتعزيز ترتيب الفريق في سلم الدوري.