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ترقية 7 موظفين في بلدية السعيرة

ترقية 7 موظفين في بلدية السعيرة
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المناطق_الدمام

اعتمد رئيس بلدية السعيرة المهندس ماجد بن سلطان الرويس حسب الصلاحيات الممنوحة له قرارات الترقية لعدد من الموظفين للمراتب التي تلى مراتبهم مباشرة بعد أن اكملوا المدة النظامية للمرتبة و قد شملت تلك القرارات عدد ( 7 ) موظفين من المرتبة التاسعة حتى المرتبة السادسة  وهي على النحو التالي: المرتبة التاسعة الموظف سعود عبدالهادي العوني، المرتبة الثامنة الموظف نواف مطلق السهلي، المرتبة السابعة الموظف مشاري عِوَض النعيس، المرتبة السادسة لكل من مطلق خلف الصهيبي، حمد غويزي الديحاني زيد محمد الملعبي عبدالله مفضي الملعبي.

و هنأ رئيس البلدية جميع الموظفين الذين شملتهم الترقية وحثهم على بذل المزيد من الجهد و العطاء كما تمنى لهم أن تكون هذه الترقية حافزة لهم لخدمة الدين و الوطن و المواطنين.

بدورهم أعرب المترقون عن بالغ شكرهم لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على دعمه لكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، كما أعربوا عن شكرهم ايضا لرئيس البلدية على متابعته المباشرة وتحفيزه لهم.

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