حفل زواج الإعلامي جابر الفهيقي بسكاكا

المناطق_الجوف

في ليلة من ليالي الأنس والسرور ؛ نسنست فيها نسائم الأفراح ، و تلألأت بالتهاني والتبريكات ، حملت في طياتها باقات من ورود الحب ، و اعتلت فيها أصوات الفرح ؛ احتفل الزميل الإعلامي جابر بن الذيب الفهيقي “سناب الجوف” بزواجه مساء يوم الخميس 13 جمادى الآخرة 1439هـ ؛ وسط حضور لفيف ﻣﻦ المشايخ و ﺍﻷ‌ﻋﻴﺎﻥ و الإعلاميين ﻭ ﺍﻷ‌ﻫﻞ و اﻷصدقاء من داخل المنطقة و خارجها ، و الذين حرصوا على المشاركة في هذا الفرح السعيد و قدموا التهاني و التبريكات للعريس بهذه المناسبة متمنين له حياة سعيدة مباركة .

من جانبه فقد أعرب الشاب جابر عن سعادته البالغة بإكمال نصف دينه ، و مقدمًا الشكر و العرفان لكل من شاركه فرحة زواجه.

صحيفتكم الموقره ﺗﺰﻑ ﺃﺭﻕّ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻟﻠﺸﺎﺏ جابر ﻭ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ .