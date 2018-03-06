9528 مواطنا سجلوا في بوابة “العمل الحر” و 4474 ممارساً أصدروا الوثيقة

المناطق - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تسجيل 9528 سعودياً وسعودية في بوابة العمل الحر، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، وذلك عبر بوابة البرنامج المتوفرة على الرابط https://freelance.sa ، فيما تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ 4474 ممارساً وممارسة للعمل الحر.

وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية خالد أباالخيل, أن “هدف”، يسهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر “ذكوراً و إناثاً” في المملكة.

وأوضح أن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري؛ وذلك من خلال مساهمة “هدف” بدفع مبلغ 540 ريالاً شهرياً للسنة الأولى و 360 ريالاً شهرياً للسنة الثانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهرا من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية. داعيًا السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه “هدف”، كما يمكن الحصول على التفاصيل عبر زيارة موقع “هدف” الإلكتروني على الرابط: www.hrdf.org.sa أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.