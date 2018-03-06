10 فوائد صحية مذهلة لـ “عصير الجزر”.. ينظف الكبد ويعزز المناعة

المناطق - وكالات

يغفل الناس عن فوائد تناول الخضروات والفواكه الطازجة، التي تمد الجسم بالفيتامينات، والعناصر الغذائية المفيدة جدا للجسم، والتي تقوي مناعة الجسم، وتقاوم العديد من الأمراض، بل وقد تقي الإنسان من الإصابة بتلك الإمراض، ومنها الجزر الذي تعددت فوائده إما بتناوله كجذور دون طهي، أو بطهيه مفردا أو مع الأطعمة الأخرى، أما تناوله عصير فحدث ولا حرج عن فوائده التي سنذكر منها (10) فوائد صحية، كما أوردها موقع “ديلي هيلث بوست Daily Health Posty:

1 – يعزز مناعة الجسم

إن عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من الخط الدفاعي للجسم المعروف بجهاز المناعة، ففيتامين “A” يعزز من صحة الخلايا في الجلد والأغشية المخاطية، وفيتامين “C“، يرفع مستويات الأجسام المضادة، كما يحفز إنتاج كرات الدم البيضاء، أما فيتامين “B” فيعزز من كرات الدم البيضاء أيضاً، فيما يحمي فيتامين “E” أغشية الخلايا، ويمنع شيخوختها. كما يحتوي الجزر أيضاً على الحديد والزنك والنحاس، وهي المعادن الأساسية المسؤولة عن إنتاج كرات الدم البيضاء.

2 – الحفاظ على مستويات الكولستيرول والسكر في الدم

الجزر غني بالألياف، التي تسيطر على مستوى السكر بالدم أثناء عملية الهضم. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد في خفض مستويات الكوليستيرول الضار في الدم.

3 – ينظف الكبد

عصير الجزر يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الكبد.

4 – جلد لامع برّاق

يقلل من أكسدة الدهون، و يساعد في الوقاية من جفاف وشيخوخة الجلد، ويعطي الجلد ملمساً ناعماً برّاقاً، كما أنه يساعد في اختفاء ندبات الجلد.

5 – يقوي العظام

الجزر غني بفيتامن “K“، الذي يتحد مع فيتامين “D” والكاليسيوم الذين يساعدون في زيادة كثافة العظام، ويسرع من تعافي العظام المكسورة.

6 – يعزز من عملية الحرق

الجزر غني بفيتامين “B” وكذلك الـ”فولات”، الذي يساعد الجسم في حرق النشويات والدهون والبروتينات، كما أنه يساعد في إنتاج الطاقة اللازمة للجسم.

7 – صحة الفم

يساعد في إنتاج لعاب الفم، والذي بدوره يقي من العدوى والبكتيريا الضارة ويمنع تآكل الأسنان، كما أنه يقي من سرطانات الفم والقصبة الهوائية والحنجرة.

8- يقي من السرطان

الجزر غني بالـ”بيتا كاروتين”، ما يعزز من مناعة الجسم، وبالتالي يساعد في تدمير الخلايا السرطانية. وتشير الدراسات إلى أن الإكثار من أخذ الجزر وعصيره يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة واللوكيميا وسرطان البروستات.

9 – يعزز من صحة القلب

إن عصير الجزر يحمي الأوعية الدموية، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة. وقد أثبتت الدراسات أن أخذ الجزر بانتظام يقلل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 32%، كما أن فيتامين “K” يمنع النزيف ويقي من الجلطات.

10 – يعزز من صحة العيون

“الجزر يقوي النظر”، بسبب فيتامين “A” الذي يساعد في حماية الشبكية والقرنية، ويحافظ على قوة الإبصار.