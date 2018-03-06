الأمن العام : تطبيق مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول في جميع مناطق المملكة خلال هذا العام

المناطق - الرياض

أكد العقيد سامي الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالأمن العام في حديثه عن نظام الرصد الآلي للمخالفات أنه سيتم تفعيل الكاميرات الثابتة لرصد مخالفات استخدام الجوال وعدم ربط الحزام كمرحلة أولى ويمكن أن يتم الاستعانة بالكاميرات المتحركة فيما بعد.

وأشار أن المخالفتين الجديدتين تسببتا في العديد من الحوادث المميتة لعدد من قائدي السيارات فالنظام الجديد سيطبق بالكامل في جميع مناطق المملكة خلال عام.

وأكد خلال تصريحات للتلفزيون السعودي مساء اليوم أن استخدام الجوال أثناء القيادة سبب رئيسي للحوادث مشيرا إلى أن هناك دراسات علمية اثبت أن ربط حزام الأمان يخفف بنسبة كبيرة الآثار السلبية والخسائر في الأرواح جراء الحوادث.

وقال الشويرخ أنه سيتم تطبيق الرصد في جميع الطرقات والشوارع الرئيسية بالمدن والمحافظات التي تشهد كثافة مرورية.

وعن التقارير التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة السجن حال مخالفة ربط الحزام والجوال قال أن عقوبة التوقيف أو الحبس لا تشملهما.