قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن توفر وظائف مدنية للسعوديين في برنامج المساندة الفنية

أعلنت قوة الصواريخ الاستراتيجية عن حاجتها لشغل وظائف “مدنية” للسعوديين بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية.

واشترطت لشغل هذه الوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن جيد , ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وأن يجتاز اجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل، وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ودعت الراغبين في الوظائف، تقديم طلبات الالتحاق عن طريق بوابة التسجيل والقبول على شبكه الانترنت عبر الرابط التالي: http://www.smf.gov.sa، وذلك خلال الفترة من 23 – 29 جمادى الآخرة الجاري، وتعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث لن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط، وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقته بإدخال بياناته، وسيكون إعــلان أرقــام المقبولين مبدئياً عن طريق الموقع الإلكتروني على نفـس الرابــط, علماً بأنه لن يتم النظر في أي طلب إلا من خلال الرابط المشار إليه في الإعلان.

ونوهت قوة الصواريخ الاستراتيجية أنه ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة, كما أن عملية التسجيل لا تعنى قبول الطلب بصفة نهائية.