المرصد السوري: 30 حالة اختناق بعد قصف جوي كيماوي على الغوطة الشرقية

المناطق - واس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة الإصابات باختناقات بعد قصف جوي على الغوطة الشرقية إلى أكثر من 30 شخصًا.

وأضاف المرصد السوري اليوم، أن أكثر من 30 حالة اختناق جديدة كانت في صفوف المدنيين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف جوي بصواريخ محملة بغاز الكلور السام لقوات النظام السوري على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية.