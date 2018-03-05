عمل حائل: يبدأ في حملات توعوية تسبق توطين منافذ تأجير السيارات

بمتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نفذت الفرق التفتيشية بمكتب العمل بمنطقة حائل حملات تعريفية استباقية مكثفة شملت محلات منافذ تأجير السيارات، للتأكد قبل تطبيق التوطين في غرة شهر رجب المقبل وضرورة التزام ملاك المنافذ بتطبيق التوطين.

وأكّد مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التوطين في العديد من القطاعات ومنها منافذ تأجير السيارات وتمكين أبناء الوطن من العمل في مهن مناسبة وبيئة عمل جذابة، مشدداً على أن فرع الوزارة لن يتهاون في إيقاع العقوبة على المنافذ غير الملتزمة عند انطلاقة الحملة .

وتوقع العياد أن يخلق توطين هذا النشاط فرصة عمل عديدة للسعوديين في المنطقة .

مبينا أن هذه الحملات تعتبر من جوانب التعريف وضرورة التوعية للاستعداد النهائي لتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات ، مطلع الشهر المقبل.

مقدماً العياد شكره لسمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا ولسعادة وكيل امارة منطقة حائل د. سعد البقمي رئيس اللجنة التنفيذية لتوطين بالمنطقة على مايقدمونه من جهد ودعم .

يذكر أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يهدف إلى تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

وسيتم تقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة، وتقديم الدعم الفني والتمويلي الراغبين في العمل الريادي ، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل .