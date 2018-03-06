عالم يكشف “كذبة كبرى” لوكالة ناسا: أخفت معلومات عن كائنات بالمريخ لهذا السبب

المناطق - وكالات

زعم باري ديغريغوريو، خبير علوم الجيولوجيا والبيولوجيا في جامعة “باكينغهام” البريطانية، أن “ناسا” قد أخفت “مستحاثات” لكائنات غريبة، ذات أجساد مرنة، قد تكون عاشت في الماضي على كوكب المريخ.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” عن الدكتور باري تأكيده بوجود صور ملتقطة عن طريق العربة المتجوّلة “Curiosity”، في بداية العام 2018، تثبت بأن كائنات قد عاشت في الماضي على المريخ.

وقال باري إ، تلك المستحاثات على المريخ تبدو شبيهةً بتلك التي جرتبدراستها على الأرض، وتعود إلى الحقبة الأولية الجيولوجية، مطالباً “ناسا” بتوضيح سر هذا التشابه إن كان لديها أي تفسيراً آخر.

واتهم الدكتور باري “ناسا” بإخفاء معلومات مهمة مرتبطة بالموضوع، وذلك من أجل عدم التشويش على خطتها الرامية إلى إرسال البشر إلى الكوكب الأحمر بحلول العام 2030.

وعلّقت “ناسا” من جانبها على فرضية الدكتور باري، بأن الأشكال التي تحدث عنها ليست إلا صخوراً كريستالية، وهي تخضع حالياً للفحص والتحليل، بحسب ما أورد موقع “ميرور”.

ويخطط الدكتور باري لنشر تقرير كامل يثبت من خلاله أن هذه الصخور الكريستالية عبارة عن مستحاثات تعود لصنف من الكائنات عاشت على المريخ قبل مليار سنة.