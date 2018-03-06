خطر يداهم “خصوبة” الرجال .. حالة منتشرة حاليا بين الجميع

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http://almnatiq.net/?p=548040
المناطق - وكالات

خصوبة الرجال لها علاقة مباشرة في قلة أو زيادة ساعات النوم عن المعدل الطبيعي، وذلك وفقا لدراسة جديدة.

ليس هذا فحسب، بل كشفت الدراسة عن علاقة بين انخفاض الخصوبة وانخفاض فرص الحمل وبين زيادة أو نقصان ساعات النوم.

تحدثت دراسة جديدة عن أن عدد ساعات النوم القليل للغاية أو الكثير للغاية يؤثر على خصوبة الرجل. لورين وايز (Lauren Wise)، الباحث الرئيسي في هذه الدراسة وأستاذ علم الأوبئة في جامعة بوسطن في كلية الصحة العامة، ذكرت أن عدد ساعات النوم المثالي يتراوح ما بين 7-8 ساعات من النوم في الليلة الواحدة.

وذكرت أيضا أن من خلال متابعتهم في الدراسة عدد 790 من الأزواج تبين انخفاض فرص الحمل في حالة نوم الزوجين لعدد قليل من الساعات ليلا يقل عن 6 ساعات أو في حالة نوم الزوجين لعدد كبير من الساعات في الليلة الواحدة يزيد عن 9 ساعات، حتى أن انخفاض فرص الحمل قد وصل إلى 42% في حالة عدد ساعات النوم القليلة أو الزائدة.

التفسير الأكثر ترجيحا لنتائج هذه الدراسة هو التوازن الهرموني والذي يرتبط ارتباط وثيقا بأنماط النوم، كما ذكرت عدة دراسات في الماضي، وخبراء الخصوبة يعرفون جيدا أن الجزء الأكبر من الكمية المفرزة يوميا من هرمون التستوستيرون لدى الرجال غالبا ما تفرز خلال ساعات النوم، كما أن إجمالي ساعات النوم، في المقابل ارتبطت ارتباط وثيقا مع مستويات هرمون تستوستيرون في العديد من الدراسات.

وجميع الأزواج موضع الدراسة في الدراسة العلمية الجديدة كانوا يحاولون الحمل، ولقد استمرت محاولاتهم طوال 6 دورات طمث على الأقل، ولقد أجاب الأزواج على أسئلة حول أنماط النوم وما إذا كان لديهم مشكلات في النوم، ولقد وجد الباحثون أن الرجال الذين لديهم صعوبة في النوم أكثر من نصف الوقت لديهم فرصة أقل في جعل شريكتهم حامل.

الباحثون في هذه الدراسة أكدوا أنهم لم يثبتوا على وجه اليقين مدى تأثير أنماط النوم المختلفة على الخصوبة، إلا أن الدراسة أظهرت وجود علاقة وثيقة بين النوم والخصوبة، ولقد ظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مؤثرة على الخصوبة مثل أعمار كل من الرجال والنساء، مؤشر كتلة الجسم.

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