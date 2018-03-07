احدث الأخبار

شاهد .. لحظة سقوط طائرة روسية في سوريا .. ومقتل 39 عسكريا
أبرز المواد
 شاهد .. بريطانيا تتجمل استقبالا للأمير محمد بن سلمان .. والسيارات تتوشح بصورته وعبارات الترحيب
أبرز المواد
 هنا لندن
أبرز المواد
 تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا
أبرز المواد
 mbc تكشف السر: لهذه الأسباب أُوقف عرض الدراما التركية
أبرز المواد
 شاهد .. صور للأمير محمد بن سلمان يؤدي الصلاة في الجامع الأزهر
أبرز المواد
 تحذيرات أمريكية جديدة من “إرهاب إيران”: تهديد كبير على الأمن العالمي
أبرز المواد
 الكويت .. الموافقة على قبول غير المواطنين بالجيش ومعاملة الخليجيين معاملة الكويتيين
أبرز المواد
 أسعار النفط تغلق على ارتفاع مع تراجع الدولار
أبرز المواد
 بناء على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يتوجه إلى بريطانيا استجابة لدعوة حكومتها
أبرز المواد
 بكتيريا على جلد البشر تقي من السرطان
أبرز المواد
 رسميا .. أمريكا تعلن عن حرب فضائية .. وهؤلاء أطرافها
أبرز المواد
خطر يداهم “خصوبة” الرجال .. حالة منتشرة حاليا بين الجميع

خطر يداهم “خصوبة” الرجال .. حالة منتشرة حاليا بين الجميع

أبرز المواد
قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن توفر وظائف مدنية للسعوديين في برنامج المساندة الفنية

قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن توفر وظائف مدنية للسعوديين في برنامج المساندة الفنية

أبرز المواد
عبر هاشتاق#عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول مغردين مطالبين بمحاسبة القائمين عليه

عبر هاشتاق#عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول مغردين مطالبين بمحاسبة القائمين عليه

أبرز المواد
الراجحي: عملت في تجارة الأرز والسكر والشاي ولم أنجح.. وهذه نصيحتي لمَن لم يوفق

الراجحي: عملت في تجارة الأرز والسكر والشاي ولم أنجح.. وهذه نصيحتي لمَن لم يوفق

أبرز المواد

بكتيريا على جلد البشر تقي من السرطان

http://almnatiq.net/?p=548120
المناطق - وكالات

نقل “مرصد المستقبل” في دبي، أن العلماء اكتشفوا نوعا معروفا من أنواع البكتيريا الموجودة على الجلد قد يمثل أداة جديدة لمواجهة السرطان.

ودرس باحثون من جامعة كاليفورنيا إحدى سلالات بكتيريا العنقودية البشروية كي يثبتوا قدرتها على مهاجمة البكتيريا الضارة، فاكتشفوا أنها تفيد في جوانب أخرى.

وتنتج هذه البكتيريا التي تعيش على الجلد مادة لمواجهة أعدائها، تسمى 6-إن-هيدروكسي أمينو بيورين “6-إتش إيه بي”، تستهدف الحمض النووي وتمنعه من التضاعف. وقرر الباحثون اختبارها لمعرفة استخداماتها الأخرى.

وقال الباحث في جامعة كاليفورنيا والمؤلف المساعد في الدراسة ريتشارد غالو لصحيفة الغارديان: “عندما تعرفنا على طبيعة المادة الكيميائية التي تنتجها هذه السلالة قررنا الاستمرار في التجارب لمعرفة قدرتها على مواجهة الأورام”.

وأضاف غالو أنه يمكن استخدام هذه السلالة كوسيلة علاجية تثبط نمو أنواع مختلفة من السرطانات.

ونشر الفريق نتائجه مؤخرا في دورية ساينس أدفانسيز، واختبر نظريته على الحيوانات، إذ عالج مجموعة من الفئران المصابة بأحد أنواع سرطان الجلد بمادة 6-إن-هيدروكسي أمينو بيورين لمدة أسبوعين.

وقل حجم الأورام التي نمت في هذه الفئران بنسبة 60 في المائة مقارنة مع الفئران الأخرى التي لم تخضع للعلاج.

ويبدو أيضا أن هذه المادة تحمي الفئران من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إذ كان حجم الأورام أصغر، ولم يمرض عدد كبير منها أيضا. أما الأمر المشجع لغالو وفريقه فهو أن المادة كانت غير ضارة للفئران. 

وأضاف غالو لموقع ميديكال نيوز توداي “تنتج هذه السلالة الفريدة من البكتيريا مادة كيميائية تقتل أنواعا عديدة من الخلايا السرطانية لكنها تبقى غير سامة للخلايا الطبيعية”.

وذكرت الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية أن سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان انتشارا في الولايات المتحدة الأميركية، إذ يصاب به خمس الأميركيين خلال حياتهم، وتشخص إصابة 9500 شخص بهذا المرض يوميا في الولايات المتحدة الأميركية وحدها.

ويعزز بحث غالو وفريقه الأبحاث الحديثة التي تمنح الأطباء خيارات إضافية لعلاج سرطان الجلد. وكان جوليان ماركيزي، أستاذ أبحاث الميكروبيوم البشري في جامعة كارديف البريطانية والذي لم يشارك في الدراسة، سعيدا بنتائجها.

وقال لصحيفة الغارديان “إن المرحلة المقبلة من هذه الدراسة هي التجارب السريرية على البشر، وإثبات فعالية هذه المادة في وقايتهم من سرطان الجلد”.

روابط ذات صلة

شاهد .. لحظة سقوط طائرة روسية في سوريا .. ومقتل 39 عسكريا

شاهد .. لحظة سقوط طائرة روسية في سوريا .. ومقتل 39 عسكريا
شاهد .. بريطانيا تتجمل استقبالا للأمير محمد بن سلمان .. والسيارات تتوشح بصورته وعبارات الترحيب

شاهد .. بريطانيا تتجمل استقبالا للأمير محمد بن سلمان .. والسيارات تتوشح بصورته وعبارات الترحيب
هنا لندن

هنا لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*