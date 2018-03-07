مدرب الهلال : نلعب على إمكانياتنا وكنت اتمنى ريفاس

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واجه الأرجنتيني خوان براون مدرب نادي الهلال وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة فريقه أمام الريان القطري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي لكل منهما، وتواجد بجانبه رجل المباراة اللاعب المدافع عبدالله الزوري الذي ذكر بأن الحظ لم يساعدهم بالفوز في مباراة الريان ولازالت هناك فرصة للتعويض في قطر الاسبوع المقبل ، واهدي هدف المباراة لجمهور الهلال وللمدرب براون والذي جهزني للمباراة .

وأوضح المدرب براون بأن ابعاد بعض اللاعبين عن التشكيلة الاساسية كان بسبب ضغط المباريات كون الفريق سيلعب مباراة مهمة في الدوري يوم الجمعة المقبل

وعن المباراة كنا نستحق الانتصار اليوم ولكن لم يحالفنا الحظ والبطولة الاسيوية وبطولة الدوري كلاهما مطلب لنا كجهاز فني ولاعبين وسنعمل على تحقيقهما حسب الإمكانيات الموجودة .

وعن استبعاد الشلهوب عن تشكيلة الفريق أوضح براون بأنه لاعب ذو أهمية داخل المجموعة ومن الممكن الاعتماد عليه في مباراة الإتفاق القادمة .