رسميا .. أمريكا تعلن عن حرب فضائية .. وهؤلاء أطرافها

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن روسيا والصين تسعيان لإنتاج وسائل مخصصة لمكافحة أقمار اصطناعية أمريكية.

وأوضح مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية الجنرال روبرت آشلي أثناء جلسة استماع في الكونغرس أن الحديث يدور حول وسائل “للهجمات على الأقمار الاصطناعية” من ناحية، وحول “وسائل أرضية لمواجهة الأقمار الاصطناعية” من ناحية أخرى، مضيفا أن هذه المعدات لا تزال قيد التجهيز.

من جهته أفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس بأن روسيا والصين تسعيان لإنتاج أسلحة فضائية من أجل تخفيض فعالية القوات المسلحة الأمريكية لبث الشكوك في التفوق الأمريكي في مجال الفضاء.