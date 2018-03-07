بناء على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يتوجه إلى بريطانيا استجابة لدعوة حكومتها

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بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى لندن في زيارة رسمية استجابة لدعوة الحكومة البريطانية.

وجاء ذلك بعد مغادرته القاهرة اليوم، بعد زيارة رسمية، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة المقدمة من رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في وداع ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكبار المسؤولين في البلدين.