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جامعة نجران تدرب منسوبي التعليم على القيادة الإبداعية

جامعة نجران تدرب منسوبي التعليم على القيادة الإبداعية
http://almnatiq.net/?p=548454
المناطق_نجران

انطلاقاً من التعاون المستمر بين جامعة نجران ومؤسسات القطاع الحكومي، بدأت أمس “الثلاثاء” دورات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة ضمن سلسلة برامج الشراكات المجتمعية بعنوان “القيادة الإبداعية الإدارية “، ويشارك فيها قيادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على مدى يومين.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات الإبداعية اللازمة لتحقيق التميز الإداري من خلال تنمية مهاراتهم السلوكية المتنوعة وتدريبهم على الممارسات الجديدة المستندة إلي مهارات الإبداع اللازمة لتحقيق التميز الإداري، والتخطيط والتفكير الإبداعي، والإدارة بطريقة استراتيجية.
وترتكز محاور الدورة في القيادة والإبداع الإداري والابتكاري، ومهارات التخطيط والتنسيق والمتابعة والابتكار في العمل، وإعداد خطط وجداول العمل لتحقيق التميز، إضافة إلى القيادة الإبداعية والابتكارية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأهداف، كذلك المهارات القيادية الحديثة “التحديات والفرص”.

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